متى عليك الإفصاح عن العقار عند التسجيل في حساب المواطن ؟

المواطن - شريف النشمي - الرياض

نشر حساب المواطن، أنفوغرافيك يوضح طريقة إدخال خانة العقار عند التسجيل في البوابة الإلكترونية في الحساب، وذلك بسبب كثرة الأسئلة عن هذه المرحلة من التسجيل.

وتنقسم الحالات التي يتطلب فيها إدخال نوعية العقار في خانة عنوان السكن وخانة بيانات العقارات.

عنوان السكن

ويتم الاختيار من خلال خانة بيانات العنوان حالة السكن “ملك”، إذا كان العقار مرهونًا ويسكن المتقدم في هذا العقار.

وبعدها يحدد المتقدم نوع العقار من القائمة المنسدلة، فإذا لم يجد نوع العقار يختار “غير ذلك”.

بيانات العقارات

وأوضح الحساب أنّ في بيانات العقار يكون الإفصاح عن العقار المملوك لرب الأسرة فقط.

ويتم الإفصاح عن العقارات المسجلة في وزارة العدل، ولا يتم الإفصاح عن العقار المرهون إلا عند عودة ملكيته للمواطن، ولا يتم أيضًا الإفصاح عن العقار الناتج عن إرث إلا بعد انتقاله للورثة.

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