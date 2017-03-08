موبايلي تعتمد توسع البنية التحتية لزيادة كفاءة عملياتها التشغيلية الآلية الآمنة

المواطن – الرياض

اعتمدت شركة اتحاد اتصالات موبايلي في المؤتمر العالمي للاتصالات2017 MWC ، الشركة الرائدة في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية، عن اتفاقها مع سيسكو على عقد تحديث شبكاتها ومراكز البيانات الخاصة بها ونشر حلول شبكات اتصالات الجيل المتطوّر من قِبل سيسكو وتأتي هذه الخطوة الرئيسية لتلبي التطور التي تسعى موبايلي لتقديمه لبنيتها التحتية من قبل برمجيات الشبكات (SDN) التي ستقدّم لعملائها مزيدًا من مرونة الأعمال.

ويأتي ذلك تماشيًا مع استراتيجية موبايلي التوسعيّة في تقديم خدماتها والتي تسعى من خلالها بأن تلبي متطلبات عملائها، وتسعى من خلال ذلك إلى انتشار توسع البنية التحتية للتطبيقات المركزية المرتبطة بـ “سيسكو” (ACI) لزيادة كفاءة تكنولوجيا المعلومات وإدراج الخصائص الأمنية وتحسين قابلية النمو المستقبلين من قبل برامج التكامل الشبكي (SDN) والتي من شأنها أن تعمل على تسريع نشر التطبيقات والحد بشكل كبير من التكاليف التشغيلية من خلال إتمام سير العمل وتمكين الصلاحيات المُتعلق بالانظمة.

وفي هذا الإطار أكد الرئيس التنفيذي للتقينة في موبايلي المهندس مزيد بن ناصر الحربي قائلًا “إن علاقتنا مع سيسكو خلال السنوات الماضية جعلتنا أن نكون من أفضل مشغلي الاتصالات المستثمرين في البنية التحتية، كما أن اعتماد سيسكو ACI تعدّ أحد أهم التأثيرات الإيجابية في خدمات موبايلي وتطور البنية التحتية لها ومما يتماشى مع التوجه التكنولوجي والتقني الذي تعمل عليه الشركة”.

كما أكد نائب الرئيس لتزويد الخدمة في الشرق الأوسط وأفريقيا وروسيا لـ “سيسكو” آندي ماكدونالد على أننا نفتخر بالعمل بشكلٍ وثيقٍ مع شركة موبايلي ونعمل سويًا على تطوير النظام البياناتي المُدعّم لاستراتيجية الشركة في تحوّل شبكات الشركة وبنيتها التحتية، ويأتي ذلك بالتوافق مع اهتمام موبايلي في سبيل توسع خدماتها المُقدّمة لعملائها الحالية والمستقبلية.

يذكر أن موبايلي تعمل على عدّة اتفاقيّاتٍ عالميةٍ مع أفضلِ الشركاتِ التقنيّةِ سعيًا لتوسعها المُستمر وتماشيًا مع إقبال عملائِها المُتزايدِ على خدماتها في قطاعي الأفراد والأعمال، وتأتي مثل هذه الاتفاقيات لتؤكّد اهتمام التوسع البيني للمراكز التقنية الخاصة بموبايلي، كما أن الشركة تمتلك بنيةً تحتيةً آمنةً جذبت من خلالها أكبر الشركات العالمية والمحلية والقطاعات الحكومية بأن تكون أحد عملائها.