نواف العابد يرد على إيقافه بهذه الصورة !

المواطن ـ محمد سلام

أكد نجم نادي الهلال، نواف العابد، بشكل غير مباشر، أنه غير نادم على طريقة احتفاله بالهدف الذي أحرزه في شباك نادي الاتحاد، وذلك رغم قرار لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم، بإيقافه (مباراتين) وغرامة (40000) ريال؛ لاحتفاله بتسجيل الهدف أمام جمهور الاتحاد بطريقة استفزازية؛ مما نتج عنه إثارة الجماهير.

وقام نواف من خلال حسابه الشخصي على موقع “انستجرام” بتنزيل مقطع فيديو للهدف الثالث الذي أحرزه في الشباك الاتحادية، ومعه صورة لطريقة احتفاله التي آثارت حالة كبيرة من الجدل في الوسط الرياضي.

هذا وكان الهلال قد فاز على الاتحاد بنتيجة 3 ـ 1 يوم الأحد الماضي في الجولة 20 من دوري جميل للمحترفين، وشهد الكلاسيكو أحداث مثيرة تسببت في عدد من القرارات أصدرتها لجنة الانضباط اليوم الثلاثاء، حيث عاقبت فهد المولد بالإيقاف (مباراة) رسمية بالإضافة للإيقاف التلقائي لقيامه بركل لاعب فريق الهلال بطريقة عنيفة من الخلف ضمن دوري جميل.

كما أوقفت لاعب الهلال نواف العابد (مباراتين) وغرامة (40000) لاحتفاله بتسجيل الهدف أمام جمهور الاتحاد بطريقة استفزازية؛ مما نتج عنه إثارة الجماهير. وقررت لجنة الانضباط تغريم نادي الاتحاد مبلغ (225,000) ريال لقيام جمهوره برمي قوارير المياه والأحذية داخل أرض الملعب وعلى لاعبي فريق الهلال، كما قامت بتغريم نادي الاتحاد (10,000) ريال لحصول (6) من لاعبيه على بطاقات ملونة تتمثل في (5 أصفر، 1 أحمر).