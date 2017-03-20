‏العلياني يعود للشاشة.. والبداية مدَّوية بإزاحة الشريان!

المواطن - الرياض

يعود بدءًا من يوم غدٍ الثلاثاء المذيع المعروف علي العلياني للركض الإعلامي بعد توقفٍ دام لتسعة أشهر من خلال برنامج جديد اسمه (معالي المواطن) يقدمه هذه المرة من خلال قناة “MBC” ، والتي كان قد انتقل إليها مؤخرًا قادمًا من قناة “روتانا” خليجية، بعد أن كان قد اشتهر فيها من خلال تقديمه للبرنامج الشهير (ياهلا) لمدة ثمان سنوات.

والملفت والمثير في برنامج العلياني الجديد أن موعد بثه وكما أعلنت قناة “mbc” هو عند الساعة الثامنة من مساء يومي الثلاثاء والأربعاء أسبوعيًا وهو التوقيت المتعارف عليه لمتابعي القناة بأنه موعد كان ومازال يقدم من خلاله المذيع المعروف داود الشريان برنامجه الشهير (الثامنة)، وهو ما يعني بأن برنامج العلياني سوف يستقطع نصف أوقات برنامج الثامنة تاركًا النصف الباقي يومي الأحد والاثنين فقط للشريان بعد أن كان قد بدأ بخمس حلقات أسبوعيًا قبل أن يتقلص لأربع والآن لحلقتين !

وكل هذا من شأنه أن يُجدد ويُفجر التنافس الشرس والمثير بين المذيعين والذي كان قد احتدم في شهر رمضان الفائت من خلال برنامج العلياني (ياهلا رمضان) وبرنامج داود (الشريان) ، قبل أن تعلن الأرقام اكتساح العلياني لسباق المشاهدات عبر “اليوتيوب” وبفارق كبير جدًا، وهو ما جعل قناة “mbc” تضع أعينها على العلياني منذ ذلك الوقت قبل أن تستقطبه أخيرًا فعليًا في صفقة انتقال هي الأضخم ماديًا في تاريخ الإعلام السعودي.