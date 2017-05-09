بالصور.. مشهد مهيب في توديع الشهيد الحلافي ببشائر بلقرن

المواطن - سعيد ال هطلاء - البشائر - بلقرن:

أدّت جموع غفيرة، من المواطنين، في مشهد مهيب، الصلاة على شهيد الوطن، الرقيب علي عبدالله فطيس الحلافي، عقب ظهر اليوم، بقرية الفوهة التابعه لمركز البشائر ببلقرن،والذي استشهد بميدان الشرف والبطولة أثناء أدائه واجبه الديني والوطني بعزة وكرامة.

يذكر أنّ الشهيد الحلافي كان ضمن شهداء سقوط الطائرة السعودية في مأرب باليمن، والتي كانت تقل عددًا من الضباط والأفراد المشاركين في هذه المهمة.

وسجّل الرقيب الحلافي، اسمه ضمن الأبطال الشهداء الذين ضحّوا بأرواحهم ودمائهم في سبيل الوطن وأمنه واستقراره وحمايةً لحدود البلاد.

وتجدر الإشارة إلى أنّ جثمان الشهيد كان قد وصل على متن طائرة عموديه للساحة الشعبية بمدينة البشائر،وكان في استقباله جمع غفير من أهالي محافظة بلقرن، وبمقدمتهم محافظ بلقرن محمد بن عوضه بن سعد ورؤساء المراكز الإدارية بالمحافظة ومدراء الإدارات الأمنية، وأقارب الشهيد، ورئيس مركز البشائر ، فهد الشهري.