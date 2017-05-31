في أعقاب ما نشرته “المواطن”.. لجنة عاجلة تحقق في فاجعة وفاة نائب قبيلة المعربه وأسرته

المواطن - خاص - الرياض

في أعقاب ما نشرته “المواطن” من تفاصيل فاجعة تهامة، إثر وفاة نائب قبيلة المعربة ببني شهر وأسرته في حريق اندلع بمنزلهم بمركز ثلوث للمنظر، علمت “المواطن” عن توجيه مقام وزارة الداخلية لمعالي مدير الدفاع المدني الفريق سليمان العمرو بتشكيل لجنة عاجلة والتوجه إلى مركز ثلوث المنظر في منطقة عسير وتقديم العزاء لأسرة الفقيد أولًا ثم التحقيق في ملابسات حادثة الحريق .

وتشير معلومات “المواطن” إلى أن اللجنة المشكلة من عدد من الضباط وقفت، أمس الثلاثاء، في موقع الفاجعة، والتقت أبناء الفقيد وأقاربه، واستمعت إلى التفاصيل مع شهود العيان.

وستنشر “المواطن” التفاصيل حال توفرها لاحقًا.

وكانت “المواطن” نشرت تقريرًا مصورًا يوم الأحد الماضي بعنوان (بالصور.. الحقيقة الغائبة في فاجعة وفاة نائب المعربة وعائلته.. “المدني” حضر متأخرًا بلا تجهيزات)، نقلت من خلاله عن شهود عيان تفاصيل مروعة ولحظات من محاولات سكان قرية الحصاحص إنقاذ المحتجزين.