إعادة البدلات والمكافآت بأثر رجعي دليل اهتمام الملك بالعيش الكريم للمواطنين

المواطن - الرياض

وجّه خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز، حفظه الله، بإعادة جميع البدلات والمكافآت والمزايا المالية لموظفي الدولة من مدنيين وعسكريين المشار إليها في قرار مجلس الوزراء رقم ( 551 ) بتاريخ 25 / 12 / 1437هـ التي تم إلغاؤها أو تعديلها أو إيقافها إلى ما كانت عليه.

وتضمن الأمر الملكي تعديل البند الثاني من الأمر الملكي الخاص بإعادة جميع البدلات والمكافآت والمزايا المالية لموظفي الدولة من مدنيين وعسكريين ليكون بأثر رجعي.

جاء ذلك حرصاً من خادم الحرمين الشريفين على راحة أبنائه من مواطنين ومواطنات ومواجهة أعباء ومتطلبات الحياة، وتوفير أسباب الحياة الكريمة لهم وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة.

وثمن المواطنون الأمر الملكي بإعادة البدلات والمكافآت بأثر رجعي على الرغم من كل التحديات التي تشهدها المملكة، حيث لم ينسَ الملك إرجاع مبالغ العلاوات التي أوقفت في فترة سابقة بسبب الظروف الاقتصادية، على الرغم من أن إعادتها لم تربط بعودة ما خصم بالسابق.

وأكد المواطنون أن ذلك يدل بوضوح أن حكومة خادم الحرمين الشريفين لا تألو جهداً بالعيش الكريم للمواطنين قدر المستطاع وبكافة الوسائل، وبالشكل الذي لا يؤدي لتهديد مصالح البلاد العليا.