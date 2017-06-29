بالصور.. وفاة المنشد الجيلي الصافي إثر حادث مروع

المواطن - وكالات

توفي المنشد السوداني الجيلي الصافي إثر حادث مروري مروع في العاصمة السودانية الخرطوم أمس الأربعاء.

وتداول مغردون نبأ وفاة المنشد الجيلي الصافي مقدمين التعازي لأسرته ولمحبيه في الوطن العربي.

وعدد المغردون مزايا ومناقب المنشد الجيلي الصافي داعين الله أن يتغمده بفيض رحمته ويسكنه فسيح جناته.

والمعروف أن المنشد الجيلي الصافي من مواليد قرية الشيخ عمر، في النوبة السودانية، وبدأ في الإنشاد الديني منذ نعومة أظفاره واشتهر في السودان حتى صار أشهر المادحين للرسول صلى الله عليه وسلم.

امتلك الجيلي الصافي حضورًا أنيقًا في معظم المناسبات الرسمية والدينية في السودان بعد أن ذاع صيته وصار أحد أهم المنشدين هناك.

شارك الجيلي الصافي في العديد من الحفلات والمناسبات الدينية في دولة السودان وخارجها ويمثل شريحة من المنشدين الشباب الذين اقتحموا الجامعات والمدارس واعتمدوا على التكنولوجيا الحديثة لمخاطبة الأجيال الشابة وتعريفهم بالمديح والإنشاد الديني.