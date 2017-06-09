شاب_يصفع_عامل في رمضان ويوثقها بالفيديو.. ومغردون ينتفضون لمحاسبته

المواطن - وليد الفهمي - جدة

في واقعة مستهجنة، قام شاب بضرب عامل وافد؛ لأنه أفطر في نهار رمضان، الأمر الذي أثار حالة من الغضب بين مرتادي شبكات التواصل الاجتماعي، داعين إلى محاسبته على هذا السلوك.

ورفض المغردون قيام الشاب بدور ليس من حقه، مؤكدين أن هناك جهات أوكلت لها الدولة مهمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تتولى مثل هذه الأمور.

واستغرب المغردون من قسوة الشاب وسوء تصرفه دون أن يسأل العامل عن السبب الذي دعاه للإفطار، وإرشاده إلى الطريق الصحيح باللين والهوادة.

وكان الشاب وثّق بهاتف جواله ما فعله من ضرب للعامل بسبب قيامه بالإفطار بنهار رمضان، ولم يحدد موقع ومكان الحادث، لينهال صفعًا على العامل متباهيًا بفعلته.