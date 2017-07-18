أنشيلوتي لـ”رودريجيز”: مشاركتك في التشكيلة الأساسية ليست مضمونة

المواطن ـ وكالات

أكد كارلو أنشيلوتي، مدرب بايرن ميونخ الألماني، أن مشاركة اللاعب خاميس رودريجيز في التشكيلة الأساسية ليست مضمونة، وأنه سيتعين عليه القتال من أجل الحصول على مكان مثل بقية اللاعبين.

وانضم اللاعب الدولي الكولومبي خاميس رودريجيز رسميًّا إلى بابرن ميونخ الألماني في الثاني عشر من الشهر الجاري قادمًا من صفوف ريال مدريد الإسباني، وذلك على سبيل الإعارة لمدة موسمين اثنين.

وأثيرت العديد من الشائعات في الفترة القليلة الماضية حول مستقبل المهاجم توماس مولر، والذي يعتبر واحدًا من رموز بايرن ميونخ، والذي سيتنافس مع خاميس رودريجيز على مكان في التشكيلة الأساسية.

وقال المدرب الإيطالي: “بايرن ميونخ لم يتعاقد مع خاميس لكي يلعب في مكان لاعب آخر، بل لكي يجعل الفريق أفضل، إذا استحق اللعب فسوف يلعب، وعكس ذلك سيجلس على مقاعد البدلاء، وبالتالي لا توجد ضمانات”.

وقلل توماس مولر من أهمية الشائعات الأخيرة، وأكد بأن خاميس رودريجيز سرفع مستوى الفريق ويزيد البدائل في خط وسط الميدان وقال: “مع خاميس سيكون لدينا خيار إضافي في خط الوسط، وسيكون هناك تنافسية جيدة”.