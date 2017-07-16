إصابة 28 شرطيًا بطلقات خرطوش أثناء تنفيذ حملات إزالة في الجيزة

المواطن - القاهرة

أصيب 28 من رجال الشرطة بطلقات خرطوش، خلال اشتباكات بين الأمن وأهالي جزيرة الوراق، بمحافظة الجيزة، أثناء قيام القوات بتنفيذ قرارات إزالة المباني المخالفة والتعديات على أراضي الدولة بالجزيرة.

وبحسب مصادر أمنية مصرية فإن مأمورية من مديرية أمن الجيزة، والأجهزة المعنية بالمحافظة، توجهت صباح اليوم إلى جزيرة الوراق، لتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة للمباني المخالفة، والتعديات الواقعة على أراضي الدولة بالجزيرة، وحال وصول القوات، قام عدد من الأهالي بالتعدي على القوات بالخرطوش، بالحجارة في محاولة لإثنائهم عن تنفيذ قرارات الإزالة.

وأضاف المصدر الأمني، أن الاشتباكات أسفرت عن إصابة 28 من رجال الشرطة بطلقات خرطوش، من بينهم ضابطان، وتم نقلهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم، مشيرًا إلى أنه تم إرسال تعزيزات أمنية إلى الجزيرة للسيطرة على الموقف، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.