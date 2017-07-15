التعاون الإسلامي: إغلاق المسجد الأقصى جريمة خطيرة وعدوان صارخ على المقدسات

المواطن - واس

أدانت منظمة التعاون الإسلامي بشدة إغلاق المسجد الأقصى المبارك، ومنع إقامة صلاة الجمعة فيه لأول مرة منذ عام 1969، عادة ذلك جريمة وسابقة خطيرة وعدوانا صارخا على المقدسات وعدوانا على حقوق وحرية الفلسطينيين في ممارسة شعائرهم الدينية.

وحذر الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين من محاولات الاحتلال الإسرائيلي لفرض وقائع جديدة داخل الحرم القدسي الشريف.

وطالب العثيمين المجتمع الدولي بالتحرك فوراً لردع الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة ضد المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة، ووقف انتهاكات إسرائيل العنصرية وجرائمها بحق المسجد الأقصى المبارك والشعب الفلسطيني ومقدساته.