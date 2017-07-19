الموظفون يترقبون موعد صرف راتب شوال أطول شهر في العام

المواطن - وليد الفهمي - جدة

ينتظر الموظفون بفارغ الصبر موعد صرف راتب شهر شوال، والذي يعد الشهر الأطول على الإطلاق بعد إجازة عيد الفطر المبارك التي استمرت 23 يوماً.

وبدأ المواطنون في المملكة العربية في السؤال عن موعد صرف راتب شهر شوال أو برج الأسد حسب نظام الأبراج، وذلك عقب تغيير مواعيد صرف الرواتب من التاريخ الهجري إلى نظام الأبراج الشمسية.

وحسب الجدول الصادر من مؤسسة النقد والموضح فيه رواتب سنة 1438 هجرية للموظفين الحكوميين، فإنه سوف يتم إيداع راتب شهر شوال 1438 هجرية في تاريخ ( 4 / 11 / 1438هـ – 4 / ذو القعدة / 1438هـ ).

ومن المقرر أن يصادف راتب شهر شوال برج الأسد حسب نظام الأبراج وبالتاريخ الميلادي (27 يوليو 2017م ).

“المواطن” بدورها رصدت أبرز ما كُتب في مواقع التواصل مع سرد بعض الحلول التي يتبعونها عند انتهاء الراتب الشهري، قبل نهاية الشهر

بداية كتب أحد النشطاء “أسرع شيء يطير من بين أيدينا الراتب”.

في حين كتب آخر يقول: “هذه الأيام لو دخل بيتي حرامي يدور فلوس؟ بصراحة أنا بقوم أدور معه يمكن نحصل شي”.

فيما ختم آخر بقوله ياخوان من الطفرة شكلي بروح للبقالات اللي عطتني علك وأخذ نصوصي”.