الناهض يستقبل الضباط الحاصلين على دورة القيادة والأركان

المواطن - الرياض

استقبل رئيس الجهاز العسكري بوزارة الحرس الوطني الفريق محمد بن خالد الناهض، اليوم الاثنين، عددًا من ضباط الحرس الوطني الحاصلين على دورة القيادة والأركان بتفوق من كلية الحرب بفرنسا و كلية القيادة والأركان بالولايات المتحدة الأمريكية.

ونقل رئيس الجهاز العسكري إلى الضباط تهنئة صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، متمنيًا لهم التوفيق والسداد، والاستمرار في مضاعفة الجهد والعطاء خدمة للدين ثم المليك ثم الوطن ، معرباً عن اعتزازه بهذا الإنجاز.

فيما دعا الضباط الله سبحانه وتعالى أن يكونوا عند حسن ظن ولاة الأمرــ حفظهم الله ــ لمواصلة العمل المخلص ، مجددين الولاء والعزيمة في أداء واجبهم نحو خدمة دينهم ثم مليكهم ووطنهم.

حضر الاستقبال رئيس هيئة العمليات المكلف اللواء عبدالله بن مضحي المضحي.