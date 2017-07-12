انتبه.. القهوة في أكواب الفلين تضر بصحتك

المواطن - وكالات

أكواب الفلين (ستايروفوم) مريحة وسهلة الاستخدام خارج المنزل، البعض يشرب فيها القهوة والشاي والمرطبات في العمل أو الرحلات، لكن هناك أضرار صحية لمادة المستخدمة في صناعة هذه الأكواب (وأحياناً الأطباق) توجب الامتناع عن استعمالها:

الفلين أو ستايروفوم هو الاسم التجاري لمادة تسمّى بوليسترين والتي يتم حقنها بالغاز لتكتسب رغوة البوليسترين التي نعرفها، وتصبح قابلة للاستخدام كعبوات للمشروبات أو كأطباق للطعام أحياناً.

ومادة البوليسترين مسرطنة، ويمكن أن تسبب تهيج العين وإفراز مخاط منها، كما أن من تأثيرات استخدامها الشعور بالتعب وضعف التركيز، وتعطيل وظائف هرمون الغدة الدرقية.

من ناحية أخرى تعتبر أكواب الفلين من المواد غير الصديقة للبيئة، فهي تستغرق نحو 500 عام حتى تتحلل. إلى جانب أن عملية تصنيعها تتسبب في تلوّث كبير للهواء.

الأكواب الصحية. يمكنك استخدام أكواب من الصيني، أو زجاجات معدنية (الألومنيوم والحديد) قابلة لإعادة الاستخدام. هناك أيضاً أكواب مصنوعة من الورق المقوّى والألياف وتمتاز بأنها صديقة للبيئة وتُعرف بأنها “قابلة للتحلّل”.