تتبع الهاتف يقود للعثور على مفقود محايل عسير

المواطن - أحمد الشهري - محايل

عثرت الجهات المعنية، اليوم السبت، على الشاب خالد (18 عامًا) الذي فُقد في محايل عسير صباح الخميس الماضي.

وأكد عبدالرحمن المسهري، ابن عم الشاب خالد، في تصريحات إلى “المواطن“، أنه تم العثور على المفقود- قبل قليل- في محافظة جدة، موضحًا أن أشقاء وذوي المفقود سوف يقومون باستلام الشاب من شرطة جدة.

ولفت إلى أن أسرة الشاب نجحت بمساعدة الجهات المختصة في تحديد موقع المفقود، حيث اتضح من شريحة الهاتف النقال أن المفقود في طريقه إلى محافظة جدة.

وكانت أسرة الشاب قد تقدمت ببلاغ رسمي لشرطة محايل، والتي قامت بدورها بسرعة البحث والتحري عن المفقود، حيث تم العثور على مركبته من نوع هايلوكس موديل 85 متوقفة بالقرب من المواقف الخاصة بالتاكسي والمؤدية إلى مدينة أبها.

وأوضح أحد أقارب الشاب أن المفقود لم يلاحظ عليه أي تصرفات أو سلوك غريب خلال الأشهر الماضية، إلا أنه يعاني من بعض الأمراض الصحية، ومنها نوبة صرع.