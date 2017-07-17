قبيل تطبيقها بأشهر .. 50% من الشركات الخليجية مستعدّة لضريبة القيمة المضافة

المواطن ـ الرياض:

أكّدت شركة “ديلويت”، المختصة بالخدمات المهنية في العالم، أن نحو 50 % من شركات دول مجلس التعاون الخليجي سوف تكون جاهزة لتطبيق ضريبة القيمة المضافة بحلول 1 كانون الثاني/يناير 2018.

وأوضحت، في نتائج استطلاع أجرته، أن 63 من شركات دول المجلس تعتقد أن الضريبة سيتم تطبيقها في القريب العاجل، في حين قالت 32% إنها ستطبق في النهاية على أي حال، و5% يعتقدون أنها لن تطبق”.

وفي شأن اطلاع الشركات الخليجية على تفاصيل الضريبة المرتقبة، أكّدت 58% من الشركات اطّلاعها التام على الضريبة، فيما قالت 25% إنها “غير مطلعة”.

يذكر أنَّ دول مجلس التعاون الخليجي، تستعد لتطبيق مشاريع قوانين ضريبة القيمة المضافة، التي ستُفرض على السلع الاستهلاكية وبعض الخدمات، في 2018، بنسبة تصل إلى 5%.

وضريبة القيمة المضافة، التي يتحمل أعباءها المستهلكُ النهائي، تُفرض على غالبية السلع والخدمات عند إجراء علميات البيع والشراء.