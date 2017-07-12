مزايدة عامة على مشروع سوق الأسماك في القطيف

المواطن ـ القطيف:

أقرّت وزارة الشؤون البلدية والقروية، طرح مشروع سوق الأسماك المركزي في محافظة القطيف للاستثمار في مزايدة عامة، ويشمل ذلك استكمال البنية التحتية، إضافة إلى الخدمات الاستثمارية المتنوعة الأخرى، تعزيزاً لدور القطاع الخاص في التنمية.

وبيّن رئيس بلدية محافظة القطيف المهندس زياد مغربل، أنَّ المشروع يتوافق مع رؤية المملكة 2030، الداعية إلى تحفيز القطاع الخاص للمشاركة في الناتج الوطني، معتبرًا الاستثمار في سوق الأسماك في المحافظة من الفرص الاستثمارية الواعدة.

وأشار مغربل إلى أنَّ “السوق الذي يعد أكبر سوق سمك في منطقة الخليج العربي، سيكون مقصداً للتجار والمتعاملين بالأسماك الذين يصدرونها من دولهم إلى المنطقة الشرقية، ما يجعله محطة مهمة لاستقبال أكبر كمية سمك في المنطقة”.

وأوضح أنَّ “المشروع يقع في الواجهة البحرية في القطيف وعلى شكل جزيرة اصطناعية”، لافتًا إلى أنَّ “كلفة الأعمال التي نفذت في مشروع سوق الأسماك المركزي تقدر بـ 34,8 مليون ريال”.

ويتكوّن المشروع، من:

سوق السمك

ساحة حراج

عدد من المواقع الاستثمارية

مصنع للثلج

مطاعم

ثلاجات

سوبر ماركت

مكاتب لتجار الأسماك

صرافات آلية مصرفية

مسطحات خضراء

رصيف، عبارة عن شبه جزيرة اصطناعية مساحتها أكثر من 120 ألف متر مربع، ويصل إليها طريق عرضه 30 متراً، وتمت فيه أعمال ردميات تقدر بنحو 363.875 متراً مربعاً، ويصل طول شاطئ هذه الجزيرة بساند حجري (حماية حجرية) إلى 1480 متراً طولياً

مكتب للبلدية.

ومرَّ المشروع بمراحل عدة، أولاها مرحلة الردم بقيمة 10 ملايين ريال مرحلة أولية. وأنشئت فيه عبّارات للسماح بحركة المياه بين ضفتي السوق، يصل طولها إلى نحو 133 متراً.

ويتكون المشروع من مبانٍ تبلغ مساحتها 55 ألف متر مربع. ويبدأ المشروع بالبوابة الرئيسة للدخول، كما تتضمن مساحته منطقة الحراج على الأسماك وذلك لسوق الجملة، ويحوي 25 موقعاً مخصصاً لعرض الأسماك بالجملة، بمساحات مختلفة ما بين 100 متر مربع إلى 200 متر مربع، وبإجمالي مساحة تقدر بـ8 آلاف متر مربع.

ويحوي المشروع سوقاً للأسماك بالتجزئة، و83 محلاً، بمساحة 32 متراً مربعاً للمحل الواحد، وذلك لبيع الأسماك بالتجزئة، التي تبلغ مساحتها 53 ألف متر مربع، كما يضم الخدمات العامة بإجمالي مساحة 300 متر مربع للمبنى، ويوجد مسجد تقدر مساحته بـ300 متر مربع.