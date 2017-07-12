هذا ترتيب المملكة عالميًّا ضمن الدول الأفضل للمهاجرين

المواطن - الرياض

حلت المملكة في المرتبة الـ33 ضمن قائمة الدول الأفضل للمهاجرين.

وبحسب تصنيف موقع US News and World Report العالمي الذي شمل استطلاع آراء 21 ألف شخص من العالم، حلت المملكة في المرتبة 33 في القائمة التي تصدّرتها سويسرا لتتوج بلقب “الملاذ” للساعين لحياة أفضل.

وبعدها حلت كندا في المرتبة الثانية، وبعدها سويسرا، ثم أستراليا، وبعدها ألمانيا، وبعدها النرويج، ثم الولايات المتحدة، وبعد ذلك النمسا، وفنلندا، ثم الدنمارك.

أما بالنسبة إلى الدول العربية، فجاءت الإمارات في المرتبة الـ15، وعمان في المرتبة الـ30، والسعودية في الـ33، وبعدها البحرين في الـ37، وتركيا في الـ42، ولبنان في الـ53.