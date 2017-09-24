الفلبين تشكر المملكة إثر تصحيح أوضاع وإعادة أكثر من 6 آلاف مخالف من مواطنيها

المواطن - محمود نبيل - ترجمة:

رحّبت الفلبين بالمرحلة القانونية من تمديد برنامج العفو الخاص بالعمال المخالفين إلى المملكة العربية السعودية “وطن بلا مخالف”، الأمر الذي سمح لمئات من الفلبينيين غير الموثقين بالعودة إلى بلادهم.

وبحسب موقع “رابلر” الفلبيني، فإن وزير الخارجية بيتر كايتانو نقل تحياته الشخصية وتقديره لنظيره السعودي عادل الجبير، على هامش الدورة الـ 72 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، أمس السبت، مؤكدًا أنَّ “حكومة الفلبين تود أن تشكركم جزيل الشكر على تمديد برنامج العفو الخاص”.

وقال كايتانو إن “توسيع برنامج العفو سيعود بالفائدة على ما لا يقل عن 6 آلاف فلبيني، لا يحملون وثائق، والذين لم يتمكنوا من الاستفادة من عرض العفو الأول”، مشددًا على “تقدير بلاده لهذه اللفتة للحكومة السعودية، التي ستسمح لنا بإعادة المزيد من العمالة غير الموثقة التي لا تزال عالقة هناك”.

من جانبها، أعلنت وزارة الخارجية الفلبينية، أنَّ “هذا هو التمديد الثاني الذي منحته المملكة العربية السعودية، حيث نفذت البرنامج الأول للعفو والذي كانت مدته 90 يومًا في آذار/مارس الماضي، ثم تم تمديده بعد ذلك لمدة 30 يومًا أخرى”.

يذكر أنّه تواجه العديد من البلدان مشكلات كبيرة، لاسيّما في شأن ظروف عمالتها في المملكة العربية السعودية، إذ إنَّ الآلاف منهم لا يحملون وثائق رسمية للعمل داخل الأراضي السعودية، وهو الأمر الذي يعرضهم للمساءلة القانونية.

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