الملحق الثقافي بسفارة المملكة لدى باكستان والطلاب السعوديون يهنئون القيادة باليوم الوطني 87

المواطن - سعيد آل هطلاء - الرياض

رفع الملحق الثقافي بسفارة المملكة لدى جمهورية باكستان الإسلامية الدكتور علي بن محمد هوساوي باسمه ونيابة عن منسوبي الملحقية الثقافية والطلبة والدارسين في باكستان، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظهما الله ـ والشعب السعودي بمناسبة ذكرى اليوم الوطني السابع والثمانين للمملكة.



وقال هوساوي إن هذه الذكرى التاريخية تعيد لنا ذكرى ملحمة بناء وطن تجلت فيها أصدق معاني التلاحم بين القيادة والشعب.



كما استذكر أوائل المبتعثين الذين تشرفوا بتمثيل الوطن وعادوا وهم يحملون أعلى الدرجات العلمية، فساهموا في صناعة المستقبل وإثراء الحضارة، وهذا بفضل الله ثم بما توليه القيادة الحكيمة من اهتمام بالطلبة المبتعثين من خلال برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي، وكذلك الاهتمام والدعم اللامحدود للملحقيات الثقافية السعودية بالخارج للإسهام في إعداد الكوادر الوطنية وتنمية الموارد البشرية التي تواكب تطلعاتها مع “رؤية المملكة ـ 2030″، داعيًا الله عز وجل أن يديم على المملكة الأمن والأمان والعزة والاستقرار في ظل قيادتنا الرشيدة.







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