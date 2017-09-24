بالصور.. الشعارات الوطنية تزين مستشفى ثريبان في احتفال اليوم الوطني

المواطن - عبدالله النخالي - العرضيات

نظم مستشفى ثريبان العام احتفالًا بمناسبة اليوم الوطني 87 للمملكة العربية السعودية حيث تم تزيين أروقة المستشفى بالأعلام الخضراء والبالونات، والشعارات، وعدد من اللوحات التي تجسد الحب والولاء والوفاء للوطن الغالي، إضافة إلى إعداد نشرات توعوية، ومطويات لتعزيز القيم الوطنية.



وقام مدير المستشفى عبدالهادي عبدالله القرني بجولة على أقسام التنويم اطمأن فيها على صحة المرضى المنومين، وهنأهم باليوم الوطني للمملكة، وقدم بعض الهدايا لهم.



وهنأ مدير المستشفى، عبدالهادي القرني في كلمته بهذه المناسبة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان باليوم الوطني، وحث جميع منسوبي المستشفى على الاعتزاز بمثل هذه المناسبات الوطنية الغالية، وبذل المزيد من العطاء لخدمة هذا الوطن الذي قدَّم الكثير لأبنائه في شتى المجالات.







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