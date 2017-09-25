بالصور.. بدء دورة إعداد أخصائي برامج المسؤولية الاجتماعي

المواطن - الرياض

انطلقت، اليوم، فعاليات دورة إعداد أخصائي برامج المسؤولية الاجتماعية في الاتحاد السعودي لكرة القدم، والتي يستضيف فعالياتها معهد إعداد القادة بالرياض، وتستمر حتى يوم الخميس المقبل.

وتستهدف الدورة مديري المسؤولية الاجتماعية في أندية الدوري السعودي للمحترفين ودوري الأمير فيصل بن فهد لدوري الدرجة الأولى للمحترفين وممثل رابطة دوري المحترفين، وممثل إدارة الرياضة المجتمعية في الهيئة العامة للرياضة.

وفي مستهل أعمال الدورة رحّب رئيس لجنة المسؤولية الاجتماعية والمشاركة الجماهيرية بالاتحاد، نزيه النصر، بممثلي الأندية المشاركة، ثم قدّم النصر نبذة تعريفية عن أهداف ورسالة اللجنة، مؤكدًا أن اللجنة تسعى إلى زيادة معرفة المديرين وإدراكهم حول أعمالهم، إلى جانب تبادل الخبرات بين المديرين والرابطة والهيئة واللجنة فيما يصب بالصالح العام.

ثم بدأت الدورة التي أشرف على تقديمها الخبير محمد الشهري، حيث تم التطرق فيها للقضايا ذات العلاقة بالمسؤولية الاجتماعية، وبعض الإرشادات لمعرفة الأساليب الصحيحة لبناء المبادرات المجتمعية.

وتجدر الإشارة إلى أن المشاركين في الدورة سيحصلون على شهادة اجتياز معتمدة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.







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