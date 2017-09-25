بالصور.. تنمية رفحاء ترسم البسمة على وجوه الأطفال وذوي الاحتياجات في يوم الوطن

المواطن - شريف النشمي - رفحاء

رسمت لجنة التنمية الاجتماعية برفحاء البسمة على وجوه أطفال المحافظة وذوي الاحتياجات الخاصة ( الصم ) من خلال إقامة احتفالية خاصة لكل شريحة، حيث نظمت اللجنة احتفالية بمناسبة اليوم الوطني السابع والثمانون لفئة الصم من أبناء محافظة رفحاء, وذلك بمقر الديوانية الاجتماعية بحضور محافظ رفحاء بدر بن إبراهيم الهزاع.

كما أقامت برنامج “أبناء الوطن” بمقر احتفالات الأهالي على الطريق الدولي لإدخال الفرحة على أطفال المحافظة في احتفالات اليوم الوطني.

أحيا البرنامج فرقة “نجوم الترفيه” بالعديد من المسابقات بمشاركة الأطفال الحاضرين.

وقدم رئيس اللجنة منور الشيحي شكره لحساب “دليل رفحاء الأول” على تقديمه 80 هدية للأطفال كمشاركة مجتمعية باليوم الوطني.







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