بالصور.. سفارتنا لدى الأردن تقيم حفلًا لمواطنيها والطلبة الدارسين

المواطن - نوف العايد - الشرقية

أقامت سفارة المملكة لدى الأردن حفلًا خاصًّا للمواطنين السعوديين والطلبة الدارسين والمقيمين على أراضي المملكة الأردنية الهاشمية، مساء أمس الاثنين، في أحد فنادق عمان الرئيسية؛ بمناسبة اليوم الوطني السعودي السابع والثمانين.

واستقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن، صاحب السمو الأمير خالد بن فيصل آل سعود، جمعًا من المواطنين والطلبة السعوديين بهذه المناسبة الغالية، وشارك وأعضاء السفارة مع المواطنين هذه الاحتفالية.

وشهد الحفل فعاليات وعروضًا استعراضية للتراث والفلكلور السعودي بمشاركة فرقتي جوهرة السعودية الشعبية وشهران للفنون التراثية، حيث قدمتا العديد من الفنون والرقصات الشعبية السعودية القديمة كالخبيتي والسيف والعزاوي والسمسمية وفن الخطوة.

كما ألقى عدد من الشعراء السعوديين قصائد وطنية تثني على أمجاد المملكة ومواقفها في خدمة القضايا العربية والإسلامية.

وتم خلال الحفل عرض اللباس الشعبي الخاص لمختلف المناطق في المملكة، كما تم تقديم عدد من الأكلات الشعبية السعودية.

كذلك تضمن الحفل كذلك معرضًا للملحقية الثقافية ومعرضًا للصور التاريخية والتراثية، إضافة إلى جدارية تحمل عنوان “كل عام ووطننا بألف خير”، التي ستكون رسالة من المواطنين لقيادتهم في المملكة تعبيرًا عن ولائهم وانتمائهم ومحبتهم.







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