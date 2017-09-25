بالصور.. فنون الطائف تحتفل باليوم الوطني 87 بالشعراء والمنشدين والفنون الشعبية

المواطن - أحمد العُمري - الطائف

ضمن فعاليات الاحتفاء باليوم الوطني 87، أقامت جمعية الثقافة والفنون بالطائف احتفالًا بهذه المناسبة، وذلك مساء أمس الأحد، على قاعة فهد ردة الحارثي بالجمعية.

وحضر الفعاليات مدير جمعية الثقافة والفنون، فيصل الخديدي، وعدد من الضيوف العسكريين والمدنيين منهم مدير النادي الادبي وعميد كلية نياجرا للسياحة وجمهور كبير غصت بهم القاعة.

وبدأ الحفل بكلمة لمدير الجمعية، ثم توالت الفقرات بالقصائد الشعرية الوطنية لعدد من الشعراء منهم العقيد باني البقمي والشاعر سعد الناصري والشاعر سالم المالكي والشاعر خالد المالكي والشاعر محمد الطويرقي والشاعر بندر الزراقي، والشيلات الحماسية لعدد من المنشدين منهم عوض العالي والمنشد محمد بخيت والمنشد سعيد عقدان المالكي والمنشد شبل المرازيق والمنشد مخلد الخديدي والمنشد مشهور هلال الجعيد، وأيضًا مقطوعة موسيقية وطنية للموسيقار سعد الحارثي، إضافة إلى عملين غنائيين جديدين بهذه المناسبة، للفنان سعد العاطف والفنان عابد البلادي.

وتم بعد ذلك عرض للفنون الشعبية لفرقة فرسان الحزم، حيث استمتع الجمهور وتفاعل مع الفقرات المقدمة.



وفي نهاية الاحتفال كرم مدير جمعية الثقافة والفنون بالطائف فيصل الخديدي المشاركين بالاحتفال.







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