بالصور.. كرام رفحاء تحتفي بتخريج 28 حافظاً وحافظة

المواطن - شريف النشمي - رفحاء

احتفت الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة رفحاء ” كرام ” مساء أمس ، بتخريج 28 حافظاً وحافظة تحت شعار “ثلاثون عاماً مع القرآن” برعاية محافظ رفحاء بدر بن إبراهيم الهزاع وحضور عدد من المسؤولين بالمحافظة.



وبدأ الحفل بتلاوة آيات من القرآن الكريم، بعد ذلك دشّن محافظ رفحاء مشروع سنابل الكرام ، ثم كلمة أهالي رفحاء ألقاها بالنيابة عنهم خالد السطمي الشمري.



بعد ذلك شاهد الحضور عرضاً مرئياً يحكي تاريخ الجمعية منذ نشأتها والإنجازات التي حققتها خلال 30 عاماً.



عقب ذلك ألقى المدير التنفيذي للجمعية عبدالله فرحان الفياض كلمة بهذه المناسبة مرحباً فيها بالحضور ، مهنئاً حفظة كتاب الله ، متمنياً لهم التوفيق والسداد.



واختتم الحفل بتكريم كافة الخريجين والخريجات وأعضاء الإدارات السابقة وعدد من الداعمين والإعلاميين بالمحافظة تقديراً لجهودهم المباركة.







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