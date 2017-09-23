بالفيديو.. الأهلي المصري يهزم الترجي التونسي ويصعد إلى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

المواطن ـ محمد سلام

نجح الأهلي المصري في التأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، عقب عودته بالفوز علي الترجي التونسي بنتيجة 2-1 فى المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم باستاد الملعب الاولمبي برادس فى اياب ربع نهائي المسابقة.

وافتتح الترجي باب التسجيل عن طريق طه ياسين الخنيسي من ركلة جزاء فى الدقيقة الاربعين، بينما سجل هدفي الأهلي كل من علي معلول و جونيور أجاي فى الدقيقتين 50 و 62.

وبهذه النتيجة تأهل الأهلي إلى نصف النهائي بعد أن كانت مباراة الذهاب قد انتهت بالتعادل الايجابي 2-2 بين الفريقين فى ملعب برج العرب بمدينة الاسكندرية.

و سيواجه الأهلي فى الدور القادم الفائز من النجم الساحلي التونسي و أهلي طرابلس الليبي فى نصف نهائي المسابقة القارية.







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