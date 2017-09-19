بحضور “المواطن”.. هذا ما ناقشه المجلس المحلي بالعرضيات في اجتماعه اليوم

المواطن - سعيد القرني - العرضيات

عقد المجلس المحلي بالعرضيات جلسته الاعتيادية، صباح اليوم الثلاثاء، بحضور محافظ العرضيات، علي بن يوسف الشريف وأعضاء المجلس المحلي وشباب مجلس المحافظة ورؤساء الدوائر الحكومية.

وخلال الجلسة التي حضرها مراسل “المواطن“، تم استعراض المحاور التي سيتم رفعها لمجلس منطقة مكة المكرمة، كما استعرضوا ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية ومعرفة ما تم التوصل إليه من بعض رؤساء الدوائر الحكومية للمشاريع، بالإضافة إلى مناقشة الخدمات الحكومية في المحافظة وتطلعات المواطنين وتقديم الخدمات الكافية لهم.

وحث الشريف على إيجاد حلول سريعة للخدمات وتسهيل الصعاب أمام المواطنين، مشددًا على أنهم يعملون لخدمة المواطنين والمحافظة.







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