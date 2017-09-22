تركي بن عبدالله: ذكرى اليوم الوطني تربطنا بتاريخ المملكة الراسخ

المواطن - واس

رفع صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن عبدالله عبدالعزيز، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وللأسرة المالكة وللشعب السعودي الكريم، بمناسبة حلول الذكرى الـ87 لليوم الوطني للمملكة العربية السعودية.

جاء ذلك في كلمة لسموه بهذه المناسبة، فيما يلي نصها:

نحتفل في هذا اليوم الأول من الميزان الموافق 22 سبتمبر بذكرى اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية الغالية على قلوب الجميع بتاريخها العظيم والراسخ في تأسيس هذه البلاد المباركة على يد الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود- طيب الله ثراه- الذي وحّد مع رجاله المخلصين هذا الكيان الشامخ تحت راية التوحيد والحكم بكتاب الله سبحانه وتعالى، وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم.

إننا نستشعر بكل فخر واعتزاز ذكرى هذا اليوم وتضحيات رجالاته الذين أرسوا دعائم هذه الدولة المباركة وشيدوها على العدل والأمن والرخاء والنماء بوحدة الصف وجمع الكلمة ونبذ الفرقة والجهل… بإيمان صادق وتوحيد خالص وقيادة حكيمة وفذة للملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن- طيب الله ثراه- آملين بعون من الله المجد العظيم والماضي التليد والحاضر الزاهي والمستقبل المشرق لهذه الدولة وأبنائها، وأكمل المسيرة الملوك البررة- رحمهم الله- إلى العهد الزاهر لسيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز عهد الخير والنماء والازدهار، والمستقبل الواعد برؤية ثاقبة وحكيمة.

وفي الختام يشرفني أن أرفع خالص التهاني والتبريكات لسيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وللأسرة المالكة وللشعب السعودي الكريم، بمناسبة الذكرى الـ87 ليوم الوطن الغالي، وأسأل الله العلي القدير في الختام أن يديم على بلادنا الأمن والأمان والازدهار في ظل القيادة الرشيدة والكريمة.







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