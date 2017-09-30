جامعة الأميرة نورة تستعد لتأسيس مدرسة نسائية لتعليم القيادة

المواطن - الرياض

أعلنت جامعة الأميرة نورة، اليوم السبت، استعدادها لإنشاء مدرسة لتعليم القيادة بالتعاون مع الجهات المختصة.

وأوضحت جامعة الأميرة نورة، عبر حسابها الرسمي في موقع “تويتر”، أن ذلك يأتي مواكبة للأمر السامي الصادر باعتماد تطبيق أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية- بما فيها إصدار رخص القيادة- على الذكور والإناث على حد سواء.

الجدير بالذكر أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز قد أصدر مساء الثلاثاء الماضي، أمرًا سامياً بالسماح للمرأة بقيادة السيارة داخل المملكة، حيث نص القرار على “اعتماد تطبيق أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية- بما فيها إصدار رخص القيادة- على الذكور والإناث على حد سواء، على أن يبدأ التنفيذ في 10 شوال 1439هـ، وفق الضوابط الشرعية والنظامية المعتمدة”.

كما وجه الملك بتشكيل لجنة على مستوى عالٍ من وزارات: “الداخلية، والمالية، والعمل والتنمية الاجتماعية” لدراسة الترتيبات اللازمة لإنفاذ ذلك وعلى اللجنة الرفع بتوصياتها خلال 30 يومًا من تاريخه، والتنفيذ من 10/ 10/ 1439هـ ووفق الضوابط الشرعية والنظامية المعتمدة.

كما أكد الأمر السامي أن غالبية أعضاء هيئة كبار العلماء لا يرون مانعًا من السماح للمرأة بقيادة السيارة في ظل إيجاد الضمانات الشرعية؛ حيث إن الأمر جاء بناء على ما رآه أغلبية أعضاء هيئة كبار العلماء بشأن قيادة المرأة للمركبة من حيث الأصل الإباحة.







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