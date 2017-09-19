دوائي تطلق 50 فعالية للنظام الصحي الوطني في المملكة

المواطن - الرياض

تطلق الجمعية السعودية للتثقيف الدوائي “جمعية دوائي” الحملة الوطنية للتوعية بأهمية التزام المرضى بأدوية الأمراض المزمنة والتعايش معها، تحت شعار “عيش معها”.

وتأتي الحملة تزامنًا مع يوم الصيدلي السعودي المزمع إقامته في يوم 20 سبتمبر بأكثر من 50 فعالية حول المملكة، وبمساهمة 400 متطوع، وبمشاركة 150 صيدلية مجتمع و22 جهة مشاركة.

ومن جانبه، ذكر رئيس مجلس إدارة الجمعية الصيدلي يوسف بن صالح العمري “أن الحملة أتت من ما يعانيه النظام الصحي الوطني من ظاهرة عدم تعايش المرضى مع أدويتهم الخاصة، لاسيما إذا كانت الأدوية تستخدم لفترات طويلة؛ مما يجعل النظام الصحي يستهلك الكثير من الموارد للعلاج وإصلاح ما ينتج من عدم التزام المرضى بأدويتهم”.

وأردف العمري: “يهدف مشروع عيش معها لتعزيز التوعية لدى المرضى وأسرهم بأهمية التعايش مع الأدوية وتأثير الالتزام على التحسن من الحالة الصحية وتحسين جودة الحياة التي هي ركيزة من ركائز رؤية المملكة 2030”.

كما ذكرت عضوة مجلس الإدارة الصيدلانية مشاعل الجعيد: “تسعى الجمعية من خلال يوم الصيدلي السعودي، والذي يُدشن هذه السنة تحت عنوان عيش معها؛ سعيًا لرفع مستوى الوعي الدوائي لدى الأفراد والمجتمعات بمختلف الشرائح في كيفية التعامل مع الأمراض المزمنة، من خلال استخدام الأدوية على الوجه الصحيح والتعاطي الأمثل مع الشائعات حول الأدوية، والذي ينعكس إيجابيًّا على مستوى الصحة العامة. وستقام الفعاليات في الكثير من المراكز التجارية والجامعات والقطاعات الصحية، كما سيتم تفعيلها من خلال الكثير من الشراكات مع القطاعات غير الربحية، تزامنًا مع الاحتفال بيوم الصيدلي السعودي”.







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