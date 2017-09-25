دون إبداء أسباب ذلك.. ميليشيا الحوثي تحتجز مواطنًا أميركيًا

المواطن - محمود نبيل - ترجمة:

كشفت مصادر مطلعة داخل اليمن، أن ميليشيا الحوثي قامت اليوم الاثنين، باحتجاز مواطن أميركي في العاصمة صنعاء، مؤكدة أنها تجهل السبب وراء ذلك حتى الآن.

وبحسب وكالة أنباء “رويترز” الدولية، فإن ميليشيا الحوثي لم تعلن عن الخبر حتى الآن، أو عن أغراضها الرئيسية من اختطاف الشخص صاحب الجنسية الأميركية.

وربطت الوكالة الدولية بين عملية الاختطاف والصراع الذي دخلته الولايات المتحدة الأميركية مع إيران، والتي تعد الداعم الأول والرئيسي لنشاطات الميليشيات الإرهابية داخل اليمن.

يذكر أن الخبير في الشؤون الأمنية والاستراتيجية، العقيد إبراهيم آل مرعي، كان قد أكد أن ميليشيا الحوثي أطلقت منذ بدء العمليات ما يقارب 100 صاروخ باليستي على المملكة، ولم تتورع باستهداف مكة المكرمة.

وأضاف في مداخلة هاتفية ببرنامج أخباركم على قناة المجد، أن الحوثيين شاركوا المملكة في يومها الوطني باستهدافها بصاروخ باليستي، لكن قوات الدفاع الجوي كعادتها استطاعت التصدي لهذا الصاروخ.

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