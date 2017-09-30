سوق الأسهم السعودية قريبة من الترقية أوائل 2018

المواطن - الرياض

كشفت شركة “فوتسي راسل” أن سوق الأسهم السعودية قريبة من الترقية والانضمام لمؤشرات الأسواق الناشئة، لافتةً في بيان المراجعة السنوية للأسواق الدولية، إلى أنها ستقوم بتقييم ترقية السوق السعودي “خلال شهر مارس من العام 2018”.

وتوقعت “فوتسي راسل” في بيانها أن تجري ترقية سوق السعودية إلى مؤشر الأسواق الثانوية الناشئة، ابتداءً من أوائل السنة المقبلة، منوهة بوتيرة الإصلاحات الأخيرة التي وصفت على نطاق واسع بأنها إيجابية في سوق الأسهم السعودية.

وعبّرت الشركة المسؤولة عن تقييم مؤشرات الأسواق الدولية، عن اعتقادها بأن تفي سوق السعودية، بمتطلبات إدراجها کسوق ثانویة ناشئة ابتداء من أوائل عام 2018، وذلك بعد “المزید من التحسینات علی نموذج الحفظ المستقل Independent Custody Model (ICM) ” الذي أبدت الشركة “بعض التحفظ” تجاهه بالوقت الحالي.

وأكدت الشركة أنها ستواصل إطلاق مؤشرات فرعية محلية وإقليمية وعالمية، لمساعدة المستثمرين المحليين والدوليين الراغبين في البحث المبكر عن فرص الاستثمار بسوق الأسهم السعودية، مؤكدة ثقتها بما يشهده السوق السعودي من تحسن في إنجاز متطلبات الانضمام لمؤشر الأسواق الناشئة.







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