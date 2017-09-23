شاهد.. روما الإيطالي يحتفل باليوم الوطني للمملكة العربية السعودية

المواطن - الرياض

وجه نادي روما الإيطالي التهنئة للشعب السعودي؛ بمناسبة ذكرى اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية، الذي يوافق اليوم السبت.

ونشر الموقع الرسمي للذئاب صورة للفريق الأول تحمل شعار روما وعلم المملكة، وعلق عليها قائلًا: “يهنئ نادي روما شعب المملكة العربية السعودية بمناسبة اليوم الوطني 87”.

وتحتفل اليوم المملكة العربية السعودية باليوم الوطني 87 للتأسيس على يد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود (رحمه الله).

ويستعد نادي روما لمواجهة نظيره أودينيزي، اليوم السبت، في الجولة السادسة من عمر منافسات الدوري الإيطالي للدرجة الأولى “الكالتشيو”.







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