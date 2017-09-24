صحف الأرجنتين تتغنى بفوز الفجيرة مع مارادونا

المواطن - وكالات

سلطت الصحف الأرجنتينية الضوءَ على مواطنها الأسطورة دييغو مارادونا، المدير الفني الحالي لفريق الفجيرة الإماراتي، بعد فوزه الكبير على العروبة.

وقاد مارادونا الفجيرة للفوز على العروبة 3-0 في الجولة الأولى بالمجموعة الأولى في الدور التمهيدي لكأس رئيس الإمارات في أول مباراة رسمية للأسطورة الأرجنتينية بعد غياب 5 سنوات وشهرين و12 يوماً عن الملاعب.

وقالت صحيفة أوليه الأرجنتينية إن مارادونا حقق بدايةً رائعة، بفوزه على العروبة بثلاثية نظيفة، ضمن منافسات مسابقة كأس رئيس الإمارات.

وأشارت أوليه إلى أن موعد المواجهة المقبلة للفجيرة ستكون أمام الذيد 29 سبتمبر الجاري، في الجولة الثانية من الدور التمهيدي للبطولة.

يذكر أن مارادونا درب منتخب الأرجنتين بين عامي 2008-2010، وقدم استقالته عقب الخروج من ثمن نهائي كأس العالم في جنوب إفريقيا، ثم تولى تدريب الوصل الإماراتي لمدة موسمين ولكنه رحل لسوء النتائج، وغاب عن عالم التدريب لمدة 5 سنوات قبل أن يعود لتدريب الفجيرة بداية من الموسم الجاري.







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