في الدمام.. فقد السيطرة على مركبته فصدم حافلة طالبات والحصيلة مروعة

المواطن - الدمام

وقع حادث مروري مروع صباح، أمس الثلاثاء، على الطريق المؤدي إلى جامعة الأمير محمد بن فهد بالظهران، نتج عنه وفاة طالبتين وإصابة 3 طالبات.

وبحسب مصادر “المواطن“، تسببت السرعة الزائدة لإحدى المركبات على الطريق المؤدي لجامعة الأمير محمد بن فهد، في فقدان سائقها السيطرة عليها؛ مما تسبب بانحرافها وارتطامها بشدة بالحافلة التي كانت أمامها، والتي كانت تقل طالبات جامعة؛ مما أدى إلى انقلابها.

وخرجت طالبتان من المستشفى بعد تلقيهما العلاج في المجمع الطبي بالدمام، بينما ترقد المصابة الثالثة في مستشفى قوى الأمن بالدمام؛ لتعرضها لإصابة بليغة.

بينما استلم ذوو الطالبتين المتوفاتين جثمانهما في مستشفى المجمع الطبي بالدمام.

وباشرت فرق من الهلال الأحمر في المنطقة الشرقية الحادث، لنقل الطالبات إلى المستشفى.