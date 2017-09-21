نريد_التربوي_أم_القرى.. الطالبات يشتكين: شروط تعجيزية

المواطن - عبدالرحمن المحمادي- مكة

وصفت العديد من خريجات جامعة أم القرى الشروط التي وضعتها الجامعة لبرنامج الدبلوم التربوي الذي انتظروه طويلاً بالتعجيزي وغير المنصف.

وطالب عدد كبير من طالبات جامعة أم القرى رفع الاستيعاب للدبلوم التربوي وتخفيف الشروط التعجيزية حسب وصفهن التي وضعتها الجامعة، خاصة بعد أن ذكرت الجامعة أنها شروط أصدرتها الوزارة نفسها، الأمر الذي أثار استغراب الطالبات خاصة أن هذه الشروط فقط في جامعة أم القرى دون غيرها، حيث قبلت جامعات في مناطق أخرى طلابها دون شرط الحصول ٦٥٪‏ واختبار التحريري والمقابلة الشخصية.

وذكرت عدد من الطالبات لـ”المواطن” أن هذه الشروط تعرقل قبول كثير من الطالبات في الدبلوم التربوي التتابعي، وتتسبب في حرمانهن من الحصول على الدبلوم، مما يعتبر ظلمًا في حرمان حقهن في إكمال مسيرة التعليم التي توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين حفظه الله جل اهتمامها.

وتذمر عدد كبير من طالبات جامعة أم القرى المتخرجات في هذه السنة من الشروط التعجيزية بعد أن تم قبولهن في الدبلوم التربوي التتابعي، وبعد أن وجدت الجامعة العدد الكبير وضعت عدة شروط أمام الطالبات لتقليص العدد حيث تم وضع شرط القدرات العامة، وألا يقل عن ٦٥ ٪‏ واجتياز الاختبار التحريري والمقابلة الشخصية بعد ذلك تم إلغاء شرط الاختبار التحريري.

وأكدت الطالبات في تصريحات لـ”المواطن” أن الشهادة الجامعية دون الدبلوم التربوي ليس لها قيمة، حسب قولهن.







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