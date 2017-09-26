هلا يلا أول تطبيق سعودي مهتم بالأنشطة الترفيهية والرياضية

المواطن - نُهاد الهاشمي - الرياض

أطلقت شركة إكسبيرت تطبيق هلا يلا التطبيق السعودي الأول المعني بالأنشطة الرياضية والترفيهية والاجتماعية بالمملكة.

يأتي ذلك بالتزامن مع التوجه الحاصل في الاهتمام بالجانب الصحي والترفيهي وتسليط الضوء على السياحة الداخلية مع إبراز أوجه المتعة المتاحة في المملكة من فعاليات واحتفالات وأنشطة رياضية مختلفة وذلك مرتبط بشكل مباشر برؤية المملكة ٢٠٣٠ والتي تدعو إلى تغيير نمط الحياة للسعودي بزيادة ممارسته للرياضة مرة واحدة على الأقل أسبوعيا من %13 إلى %40 وذلك ما يحققه هلا يلا بشكل جزئي.

ولأنه التطبيق المساعد في الوصول للأنشطة الرياضية المقدمة في المملكة فهو أيضا يُقدم للمستخدم قائمة من الخيارات للعديد من المدربين الرياضيين الشخصيين للنساء والرجال والأطفال على حد سواء مع إمكانية حجز حصص لديهم من خلال التطبيق بالإضافة لمدربين بمجالات عدة.

ولم يقتصر تطبيق هلا يلا بدوره على الإشارة لهذه الأنشطة والفعاليات بل أتاح لمستخدمي التطبيق خدمة الحجز وإصدار التذاكر لبعض الفعاليات الموجودة في المملكة ويوفر كذلك خدمة تأجير الأماكن من مطاعم وشاليهات ومقاه وغيرها بحيث تُسهل للمواطنين والمقيمين والسياح اختيار ما يلائمهم من المتعة بأقل وقت وجهد ممكن وبيسر وسهولة عبر التطبيق.

وكان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، صاحب رؤية المملكة ٢٠٣٠، قد شدد خلال الأشهر الماضية على أهمية تطوير قطاع الترفيه للحصول على مليارات الدولارات التي تُنفق في الخارج، إذ أكد أن إنشاء قطاعات محلية للترفيه السياحي سيساعد في الحصول على قرابة 22 مليار دولار من إنفاق السعوديين على الترفيه بالخارج ومن هنا يأتي دور هلا يلا في تعزيز الجانب الترفيهي من الرؤية وإبراز جهود المملكة فيه وتوجيه أنظار المواطنين والمقيمين نحو الأنشطة المقامة في أنحاء البلاد والتسويق لها وتيسير الوصول لها .

والجدير بالذكر أن عدد مستخدمي هلا يلا بلغ خلال الأشهر القليلة الماضية نحو ثلاثين ألف مستخدم ،كما يُمكِّن المستخدمين من إنشاء مجموعاتهم بالاهتمام الذين يرغبون به سواء كان رياضيا أو فنيا أو ثقافيا مع خاصية جعل المجموعة عامة بحيث تضم المهتمين من أنحاء المملكة أو خاصة لتضم الأهل والأصدقاء.

هلا يلا يساعد المؤسسات والمراكز والأندية في تنظيم فعالياتها الخاصة عبر التطبيق ويتميز التطبيق بسهولة الاستخدام إذ يمكن الاختيار من قائمة النشاط أو الحدث الذي يرغب المستخدم الانضمام له .



وذكر نديم بخش أحد مؤسسي فكرة التطبيق أن هلا یلا یعمل على إشراك مستخدمیه في أسلوب حیاة صحي واجتماعي، فالتطبیق یخلق مجتمعا من المستخدمین الذین یشاركون بقوة في العدید من الأنشطة والفعالیات التي تحدث حولهم للمساهمة في نشر الوعي الاجتماعي وترسیخ الصحة الجیدة.







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