26- 9 يوم تاريخي للسعوديات .. الملك سلمان ينتصر لقيادة المرأة

المواطن - الرياض

فرحة عارمة، وسباق تهانٍ، وسيل من الشكر، وتفاؤل بعصر نهضة اقتصادية وثقافية بالمملكة، مشاعر سيطرت على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد القرار التاريخي لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بالسماح للمرأة بقيادة السيارة.

ودشن مغردون على موقع تويتر وسم “الملك ينتصر لقيادة المرأة”، معربين عن عميق شكرهم للملك سلمان باتخاذه هذا القرار، مؤكدين أنه ينتصر للمرأة السعودية ويمنحها حقًّا من حقوقها.

وأمطرت المغردات موقع تويتر بتغريدات الاحتفاء بالأمر الملكي، فقالت المغردة ريم: “سلمان بن عبدالعزيز هذا الاسم سوف يخلده التاريخ أنت من جعلت من المرأة شيئًا عظيمًا أدامك الله يا سيدي أنت وولي عهدك”.

وكتبت مريم العتيبي: “مبروك يا من تشاركنا المعاناة والصوت ذاته، مبروك يا كل نساء السعودية”.

وأكدت المغردة مريم الدخيل أن قيادة المرأة ليس فيها محايدة، قائلة: “غالبًا أحب أكون محايدة بالذات للأمور المثيرة للجدل بس بهذا الموضوع ما أقدر.. شعوري الحقيقي سعادة ألف مبروك”.

وأضافت المغردة إيمان العيسى: “وأخيرًا الحمد لله قرار سليم ينصف كل امرأة يتيمة أرملة مطلقة محتاجة، يغنيها عن كل رجل طماع ولئيم”.

كما عبّر العديد من المشاهير والإعلاميين عن سعادتهم بالقرار، فقال وزير التعليم السابق عزام الدخيل: “أبشركم رزقني الله حفيدة الحمد لله أنها أتت في زمنٍ تستكمل فيه المرأة حقوقها مرحبًا حفيدتي هيفاء”.

وكتب الإعلامي وليد الفراج: “نحن جزء من العالم الإسلامي، وخادم الحرمين منح المرأة السعودية حقًّّا تتمتع به كل نساء المسلمين، البلد تتغير للأفضل”.

وقال المغرد الشهير منذر آل الشيخ مبارك: “الحمد لله من قبل ومن بعد، ويأتيك أحمق يجادل في حق شرعي “.

واعتبر الشاعر سعيد بن مانع أن الأمر الملكي بقيادة المرأة يعيد الحياة الطبيعية، قائلًا: “مبروك لنا الحياة الطبيعية.. ومبروك للملكة”.

وقال الكاتب هاني الظاهر: “هذا يوم من أيام الله لن تنساه السعودية حفظ الله الملك سلمان”.

وأكد فهد سيف النصر آل سعود أنه لا عزاء لمن وصفهم بالعقول الرجعية، قائلًا: “ألف مبروك للمرأة السعودية، ولا عزاء للأشخاص ذوي العقول الرجعية”.

كما بلغ صدى الأمر الملكي باقي دول الخليج، وهو ما لخصه الإعلامي الإماراتي علي بن تميم: “مبروك لكنّ هذه اللحظة التاريخية الفارقة”.

يذكر أن خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، قد وجه بالسماح للمرأة بالقيادة مع مراعاة تطبيق الضوابط الشرعية اللازمة والتقيد بها.

وأكد بيان للديوان الملكي: “ما رآه أغلبية أعضاء هيئة كبار العلماء بشأن قيادة المرأة للمركبة من أن الحكم الشرعي في ذلك هو من حيث الأصل الإباحة، وأن مرئيات من تحفظ عليه تنصب على اعتبارات تتعلق بسد الذرائع المحتملة التي لا تصل ليقين ولا غلبة ظن، وأنهم لا يرون مانعًا من السماح لها بقيادة المركبة في ظل إيجاد الضمانات الشرعية والنظامية اللازمة لتلافي تلك الذرائع، ولو كانت في نطاق الاحتمال المشكوك فيه”.

وأضاف البيان: “الدولة هي حارسة القيم الشرعية، فإنها تعتبر المحافظة عليها ورعايتها في قائمة أولوياتها، سواء في هذا الأمر أو غيره، ولن تتوانى في اتخاذ كل ما من شأنه الحفاظ على أمن المجتمع وسلامته”.







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