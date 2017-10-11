دراسة: أدوية الحموضة تزيد حدة أمراض الكبد

المواطن - وكالات

كشف باحثون في كلية الطب جامعة سان دييجو الأميركية، أن بعض الأدوية المضادة لحموضة المعدة، يمكن أن تعزز نمو نوع من البكتيريا المرتبطة بأمراض الكبد المزمنة.

وقالت الدراسة:” إن معدتنا تنتج حمضا لقتل الميكروبات التي يتم تناولها فى الأغذية الملوثة ، في الوقت الذي تعمل فيه مضادات الحموضة على قمع إفراز حمض المعدة مما يسهم في تغيير تركيبة الميكروبيوم في الأمعاء”.

ولفتت الدراسة إلى أن عدم إفراز هذا الحمض المهم يعمل على تعزيز نمو البكتيريا المعدية ونقلها إلى الكبد لتزيد من تفاقم حدة الأمراض الكبدية المزمنة في حال الإصابة بها “.

وقد وجد الباحثون أن خطر تشخيص مرض الكبد الكحولي في غضون 10 سنوات، ارتفع بنسبة 20.7 % بين أولئك الذين يتناولون حاليًا مضادات الحموضة ، في مقابل 16.1 % بين الأشخاص الذين لا يتناولونها .







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