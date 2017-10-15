أمين جدة يصادق على انفراد “المواطن”: الكورنيش آمن بالكاميرات

المواطن - وليد الفهمي - جدة

صادق أمين جدة، الدكتور هاني أبو راس، على ما نشرته “المواطن” حول تركيب كاميرات عالية الجودة على كورنيش جدة ليصبح آمنًا.

ونشر هاني أبو راس، عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، مقطع فيديو من غرفة المراقبة والتحكم، يظهر دقة كاميرات المراقبة والتي تم تشغيلها مساء أمس السبت، معلقًا عليه بقوله: “الحمد لله”.

من غرفة المراقبة والتحكم، فيديو قصير يظهر دقة كاميرات المراقبة والتي تم تشغيلها مساء اليوم، الحمد لله..#واجهة_جدة_البحرية #JW pic.twitter.com/PB0X6NzTlM — أ.د.هاني محمد ابوراس (@HMAburas) October 15, 2017

ونشرت “المواطن” في وقت سابق أن الجهات المعنيّة بدأت في تركيب كاميرات المراقبة على كورنيش جدة؛ وذلك لضبط جماح حالات التحرش إلكترونيًّا ومنعًا لوقوع حالات اعتداء أو تحرش أو غيرها من القضايا.

وأكدت مصادر “المواطن” أنّ أمانة جدة انتهت من تركيب تلك الكاميرات والتي وُزعت بشكل متناسب على أجزاء واسعة من الكورنيش، وفي خطوة جديدة لرصد التجاوزات جنبًا إلى جنب مع تطبيق “كلنا آمن”.

الجدير بالذكر أنّ محافظة جدة، سجلت عددًا من حالات الاعتداء كان آخرها الاعتداء على رجل الأمن، فيما سجلت حالات من التحرش بالكورنيش من قِبل شباب قبل أن تتمكن الجهات الأمنية من ضبط المتحرشين.

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