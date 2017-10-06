أنشيلوتي: ربما أقود إيطاليا بعد سنوات.. ولم أنجح في بايرن ميونخ لهذا السبب

المواطن ـ وكالات

ظهر كارلو أنشيلوتي في مقابلته الصحفية الأولى منذ إقالته من تدريب بايرن ميونخ الأسبوع الماضي، حيث كشف المدرب المخضرم عن سبب إقالته من النادي البافاري وتحدث عن إمكانية تدريبه للمنتخب الإيطالي مستقبلًا.

تحدث كارلو أنشيلوتي عن إقالته من تدريب بايرن ميونخ قائلًا: “كنت سأرحل حتى لو لم تتم إقالتي، السلام هو أسلوبي، لطالما حصلت على معلمين هادئين وعائلة هادئة وقد تعلمت منهم الهدوء، في مدريد نجحت في الحصول على علاقة مميزة وقريبة من اللاعبين لكن في بايرن لم أنجح في ذلك”.

وأضاف أنشيلوتي: “أنا لا أغرب في التعامل مع لاعبين، أنا أطمح دائمًا للتعامل مع أشخاص، وهناك فرق كبير بين الأمرين، طوال 22 سنة من مسيرتي لم أحصل أبدًا على علاقة سيئة مع اللاعبين، أحاول دائمًا أن أتعامل بذكاء، وأن تكون طريقة عملي مفهومة داخل المكان الذي أعمل به”.

وعن إمكانية تدريب المنتخب الإيطالي قال كارلو أنشيلوتي: “أفضل أن أدرب أندية، طالما أن لدي الرغبة في الذهاب كل يوم إلى التدريبات فسأبقى أعمل مع الأندية، في المستقبل سيكون بإمكاني قبول تدريب المنتخب الإيطالي إذا طلب مني ذلك”.







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