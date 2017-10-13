إخلاء مبنى الاتحاد الأوروبي يصيب 20 شخصًا بعد إنذار أمني

المواطن - وكالات

أصيب ما لا يقل عن 50 شخصًا بإصابات متفاوتة، أثناء عملية إخلاء مبنى مجلس الاتحاد الأوروبي في بروكسيل، بعد حدوث خلل في نظام التهوية.

وأفادت سكرتارية مجلس الاتحاد الأوروبي، اليوم، بأنه تم إخلاء مبنى المجلس الأوروبي في العاصمة البلجيكية، وذكرت الأنباء أن السبب المفترض هو خلل في عمل نظام التهوية في بعض القاعات.

وجاء في بيان صدر عن السكرتارية: “لاعتبارات تتعلق بالسلامة والأمن، قررنا إخلاء الموظفين من المبنى (أوروبا) ببناية جوستوس ليبسيوس في بروكسل”.

وقال ممثل مصلحة الإطفاء في بروكسل بيير مايس: إن عدد المصابين بلغ 15- 20 شخصًا، وكلهم تسمموا ببخار سام.







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