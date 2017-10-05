إغلاق 890 منشأة صحية خاصة مخالفة خلال عام

المواطن - واس

أغلقت وزارة الصحة، 890 منشأة صحية خاصة نظراً لمخالفتها للأنظمة، شملت 7 مستشفيات و508 مجمعات و253 مؤسسة صحية أخرى إضافة إلى 110 صيدليات خلال العام الماضي 1438هـ .

وأبانت الوزارة أن عدد المخالفات المرفوعة من إدارات شؤون القطاع الصحي الخاص بالمناطق والمحافظات إلى لجان النظر في المخالفات بلغ (4086 ) مخالفة منها 267 مخالفة للمستشفيات و1291 مخالفة للمجمعات و578 مخالفة للمؤسسات الصحية الأخرى و2058 مخالفة للصيدليات.

فيما بلغ عدد القرارات الصادرة من لجنة النظر في أحكام مخالفات نظام المؤسسات الصحية الخاصة 1667 قراراً تضمنت 105 قرارات للمستشفيات و508 قرارات للمجمعات و287 قراراً للمؤسسات الصحية الخاصة و758 قراراً للصيدليات.

وأضافت الصحة أن عدد المخالفات المرفوعة من إدارات القطاع الصحي الخاص إلى لجان مخالفات نظام مزاولة المهن بلغ 1006 مخالفات، أما عدد الجولات الميدانية في جميع المناطق والمحافظات فقد بلغ 21527 جولة.

وأكدت الوزارة استمرارها عبر لجانها المختلفة في المتابعة والإشراف على ما يقدم في القطاع الصحي من خدمات والتأكد من التزام الجميع بالاشتراطات والمواصفات المطلوبة بما يكفل خدمة المرضى والمراجعين لهذه المنشآت وتقديم خدمات صحية ذات جودة عالية تلبي احتياجاتهم الصحية.

يذكر أن الصحة تولي جانب المراقبة والتفتيش أهميةً بالغة للتأكد من تطبيق أحكام الأنظمة واللوائح للمحافظة على سلامة ومأمونية الخدمة المقدمة للمريض، من خلال المتابعة الدورية عن طريق لجان التفتيش في مديريات الشؤون الصحية أو عن طريق الجولات المفاجئة أو بناءً على تعاون المواطنين أو عبر البوابة الإلكترونية للوزارة أو التواصل مع خدمة 937، وتتخذ العقوبات اللازمة لجميع المخالفات، لمعالجة أي قصور في الخدمة الصحية المقدمة في القطاع الصحي الخاص.

وكانت وزارة الصحة قد أنشأت وكالةً جديدة لتعزيز الالتزام تتولى متابعة التقيد بالأنظمة وأخلاقيات المهنة في القطاعين الصحي العام والخاص، حيث تأتي هذه الإجراءات تواصلاً للخطوات التطويرية والحملات المجدولة التي تقوم بها الصحة لتفعيل الرقابة والتحقق من مدى التزام القطاع الصحي.







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