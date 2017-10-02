استقرار أسعار البنزين في المملكة رغم ارتفاعها خليجيًا

المواطن - الرياض

حافظت أسعار الوقود المعلنة في المملكة خلال أكتوبر الجاري على استقرارها مقارنة بالأسعار المعلنة في دول الخليج العربي.

وقد قامت كل من الإمارات وقطر برفع أسعار كل أنواع البنزين وسعر الديزل لهذا الشهر مقارنة بالشهر الماضي، فيما حفظت عمان على نفس سعر البنزين العادي عند مستوى الشهر الماضي، إلا أنها رفعت سعر البنزين الممتاز والديزل.

وبالنظر لأسعار شهر أكتوبر 2017 المعلنة حافظت دولة الإمارات على أعلى أسعار البنزين في دول الخليج تلتها عمان في المرتبة الثانية ثم قطر والبحرين والكويت وأخيرًا السعودية.







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