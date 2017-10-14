الجدعان يكشف خطة المملكة لخفض دعم الطاقة محليًا

المواطن - الرياض

كشف وزير المالية، محمد الجدعان، أن أسعار بعض منتجات الطاقة المحلية المدعومة، سترتفع إلى مستويات دولية في وقت لاحق عما كان متوقعًا من قبل.

وأضاف الجدعان، في مقابلة صحافية له مع بلومبرغ، أن “المملكة ستمتنع عن التسرع في تحقيق هدف التوازن في الموازنة بحلول عام 2019، حيث تقيم كيفية تفاعل الاقتصاد مع السياسة المالية”.

ولفت وزير المالية إلى أنه وفقًا لخطط الدعم الأخيرة، فإن أسعار بعض منتجات الطاقة قد لا تصل إلى المستويات الدولية هذا العام، لكنها ستزداد تدريجيًّا على مدى فترة زمنية طويلة.

وأوضح الجدعان أن حكومة المملكة ستسرع برنامجها التحفيزي البالغ 200 مليار ريال لتعزيز النمو، موضحًا أن نحو 40 مليار ريال تم الالتزام بها حتى الآن في مجال الإسكان، وصندوق التنمية الصناعية، وسيعلن عن مبلغ كبير قبل نهاية هذا العام.







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