القبض على 7 أشخاص في الدمام سرقوا 25 منزلاً ومركبة

المواطن - سعيد ال هطلاء - الدمام

قبضت شرطة الدمام على تشكيل عصابي مكون من 7 مواطنين في العقد الثالث والرابع من العمر إثر تلقي عدد من البلاغات عن تعرُّض عدد من المساكن للسرقة بأوقات ومواقع متفرقة بمدينة الدمام ومحافظة الخبر.

وأكد الناطق الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية العقيد، زياد بن عبدالوهاب الرقيطي، أن المختصين بالشرطة باشروا إجراءات جمع الاستدلال اللازمة في القضايا المسجلة مع تكثيف البحث والتحري بها والمشتبه تورطهم بارتكابها، ليتم التوصل إلى المتهمين والقبض عليهم وثبت تورطهم بسرقة ما يربو عن 25 منزلاً وشقة سكنية، بالإضافة إلى سرقة مركبة وسلب أحد العمالة.

ولفت إلى أنه جرى إيقافهم استكمالاً لإجراءات الضبط الجنائي، وتمهيداً لإحالتهم للنيابة العامة.







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