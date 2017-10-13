المواطن - الرياض

أكد المستشار في الديوان الملكي سعود القحطاني، أن اليوم هو الأسوأ بالنسبة لتنظيم الحمدين في قطر بعد الصفعات التي تلقاها اليوم على أكثر من جبهة.

وقال القحطاني: يوم أسود جديد على تنظيم الحمدين.. إخوان شريفة خسارة في اليونسكو وصفعة بوجه عمتهم شريفة- في إشارة إلى إيران- وترامب يسمي الخليج بالعربي بعد أن أسموه بالفارسي.

وأضاف القحطاني: وتتوالى الصفعات فوق البيعة تحقيقات بفساد بي إن سبورت وحقوق البث وفتح ملف فساد استضافتهم لكأس العالم.

وأشاد القحطاني بالجهود التي يبذلها ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان- مهندس العلاقات السعودية الأميركية- والتي كان لها بالغ الأثر في إعادة الأمور إلى نصابها في المنطقة.

وكانت قطر قد تلقت صفعة اليوم بعد خسارة مرشحها في انتخابات مدير عام اليونسكو بالرغم من الاستخدام المفرط للمال السياسي القطري للتأثير على إرادة الناخبين.

وتواجه قطر مشاكل قضائية حيث فتح الادعاء السويسري أمس تحقيقًا مع ناصر الخليفي على خلفية اتهامه بقضايا فساد تتعلق بحقوق بث قناة بي إن الرياضية التي يملكها، فيما أعلن القضاء الإيطالي اليوم توصله إلى أدلة تدين الخليفي بقضية الرشوة لمسؤول في الفيفا.







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