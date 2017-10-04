المبارك: الثقة الملكية وسام فخر وحافز لبذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة الوطن

المواطن - الرياض

رفع محافظ الهيئة العامة للعقار الأستاذ عصام بن حمد المبارك شكره وامتنانه لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -يحفظهم الله- على الثقة الملكية الكريمة بتعيينه محافظاً للهيئة العامة للعقار، سائلاً المولى -عز وجل- أن يمده بالعون والتوفيق لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة لوطننا الغالي.

وبيّن المبارك أن هذه الثقة الملكية الغالية وسام يعتز ويفخر به وهو حافز لبذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة الوطن، ومثمناً في الوقت ذاته ثقة ودعم رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار وزير الإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، سائلاً المولى -عزَّ وجلَّ- التوفيق والسداد في مهمته الجديدة.

وأكّد المبارك حرصه على تحقيق تطلعات القيادة في قطاع العقار ، والسعي إلى تحقيق رؤيتها الطموحة في تنظيم وتوفير البيئة المناسبة لهذا القطاع الحيوي، والمضي قُدماً وبخطوات واثقة تُعرز مكانة المملكة دولياً.

ويُعد “المبارك” الأمين العام السابق لهيئة تقييم من الكفاءات الوطنية التي تبوأت عددًا من المناصب القيادية لعل أبرزها عمله ملحقاً تجاريّاً للمملكة في جنيف، ومديراً عاماً للتجارة الخارجية ومستشاراً لمعالي وزير التجارة، ووكيلاً مساعداً لوزارة التجارة للصناعة، ثم وكيلاً لوزارة التجارة والاستثمار والتجارة الخارجية، وكلف بالعمل أميناً عاماً لهيئة تنمية الصادرات السعودية إضافة إلى ترؤسه للعديد من المجالس والفعاليات واللجان الداخلية والدولية.







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